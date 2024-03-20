Футболист сборной Сербии выделил игрока национальной команды России

Нападающий сборной Сербии Душан Тадич заявил, что национальная команда России является прекрасной командой, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы смотрели последние матчи сборной России. Это прекрасная команда. Завтра нас ждет матч с очень сильным соперником. У России есть отличные футболисты, такие как Головин», — сказал Тадич.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.

25 марта россияне проведут еще одну игру — против Парагвая.

Ранее иностранный футболист выступил против отстранения России.