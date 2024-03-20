Экс-боец UFC объяснил, почему женат на двух девушках

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов рассказал о личной жизни. В интервью Legalbet он объяснил, почему женат на двух девушках, отметив, что мужчина, по его мнению, не может быть однолюбом.

«В чем потребность заводить вторую жену? Ну как? Мужчины так созданы, что у нас сердце как гранат. Многие говорят «я однолюб», но сейчас его оставь один на один с красивой девушкой, и я посмотрю на него, каким он будет однолюбом. Это же ложь, не бывает такого. Я тоже однолюб — один люблю всех.

Всевышний нам разрешил до четырех жен иметь. Зачем изменять своей жене, приносить грязь домой, а так официально взял и все... Чего тут скрывать? Любой мужчина любит женщин, потому что нас так создал Всевышний.

Как происходит знакомство с другой женщиной при уже существующей семье? Понятно, что ты женат, но других женщин уже не хочешь что ли?» — сказал Жумагулов.

В профессиональной карьере Жумагулов провел 24 поединка, в которых одержал 15 побед и потерпел девять поражений. В UFC Жалгас провел семь поединков, в которых потерпел шесть поражений. Летом 2023 года он был исключен из промоушена.

Последний бой Жумагулов провел 6 декабря 2023 года против представителя Японии Масато Накамуры в рамках турнира NFC 55 — Naiza Fighter Championship 55. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде на отметке 3 минуты 17 секунд.

Ранее Жумагулов сравнил себя с боксером Головкиным.