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Матч сборных России и Сербии начнется с акции в память о Василии Уткине

Матч сборных России и Сербии начнется с минуты молчания в память о Василии Уткине

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Перед товарищеским матчем России и Сербии на стадионе покажут видеоролик с нарезкой из комментариев Василия Уткина, также будет объявлена минута молчания. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной сборной.

21 марта на стадионе «ВТБ Арена» сборная России примет Сербию. Начало матча в 20:00 по московскому времени. Это будет первая товарищеская игра подопечных Валерия Карпина с конца 2023 года. 25 марта на этом же стадионе россияне сыграют с Парагваем.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

В 2017 году Уткин заявил о прекращении комментаторской деятельности, но вернулся в 2018 году для работы на матче сборной России на ЧМ.

Ранее стало известно, на что жаловался ушедший из жизни комментатор Уткин.

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