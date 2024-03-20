Промес лишился трансферной стоимости

Портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость голландского полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.

«32-летний лидер «Спартака» уже навряд ли поможет красно-белым в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находиться под стражей в ОАЭ. Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», — сказано в сообщении.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее юрист Завьялова заявила, что Промеса экстрадируют в Нидерланды, а не в Россию.