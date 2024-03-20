Назван следующий шаг Мазепина после снятия санкций

Бывший коммерческий директор команды «Формула-1» «Катерхэм» Оксана Косаченко высказалась о дальнейших действиях экс-пилота «Хааса» Никиты Мазепина после того, как Европейский суд снял с него санкции. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что спортсмен будет пытаться восстановить контракт с «Хаасом».

«Это очень важный прецедент. Другой вопрос, насколько велико будет желание у команд «Формулы-1», чемпионата мира по гонкам на выносливость, любого другого чемпионата вернуться к серьезным переговорам с российским гонщиком после того, как с него сняли санкции. Думаю, Никита настроен достаточно прямолинейно и будет добиваться восстановления контракта. Мы по-прежнему считаем, что расторжение контракта со стороны команды было нелегитимным. Снятие санкций позволит Никиту восстановить в правах и в притязаниях, которые были описаны в его контракте. Поэтому, думаю, это следующий шаг: восстановить контракт, который был незаконно расторгнуть в одностороннем порядке», — заключила Косаченко.

Никита Мазепин попал под санкции после начала СВО на Украине. Его включил в санкционный список Евросоюз, а также ряд других стран. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», спонсором которой являлась компания его отца «Уралхим». Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств «Уралкалия». На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке, отказавшись также от сотрудничества с «Уралкалием». Европейский суд наложил на Никиту санкции и впоследствии трижды продлевал их. При этом затем ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Никиты. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем, Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе, в связи с чем Мазепин принял решение обжаловать это.

Ранее снятие санкций с Мазепина назвали прецедентом для других спортсменов.