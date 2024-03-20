Капризов помог «Миннесоте» одержать разгромную победу в матче НХЛ

В ночь на 20 марта »Анахайм Дакс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду принимал «Миннесоту Уайлд» и потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

Райан Хартман открыл счет в матче в начале второго периода. Через полторы минуты Джон Меррилл удвоил преимущество гостей. В качестве одного из ассистентов ему выступил россиянин Марат Хуснутдинов. Через 10 минут гости реализовали большинство. Автором заброшенной шайбы стал Кирилл Капризов. В заключительном игровом отрезке Джейк Луккини забросил четвертую шайбу и установил окончательный счет.

«Миннесота» располагается на девятом месте в Западной конференции. Команде не хватает трех очков для попадания в зону плей-офф.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 62 матча, отметившись 36-ю заброшенными шайбами и 42 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее четыре очка Кучерова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ.