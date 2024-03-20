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«И никак иначе»: юрист «Спартака» об экстрадиции Промеса в Россию

Юрист Завьялова заявила, что Промеса экстрадируют в Нидерланды, а не в Россию

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Виталий Невар/РИА Новости

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова оценила вероятность экстрадиции Квинси Промеса в Россию. Ее слова передает Sport24.

«Может ли Россия экстрадировать Промеса за неуплату налогов? Если говорить про нормы международного права, не касаемо Квинси, а в целом — у ОАЭ свежайший договор международной конвенции с Нидерландами.

Промес не является гражданином страны, где совершал неуплату налогов. А гражданство Нидерландов у него есть. Соответственно, человек должен быть экстрадирован в страну, гражданином которой является. И никак иначе», — сказала Завьялова.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

По сообщениям MASH Россия может завести уголовное дело на Промеса из-за неуплаты налогов и экстрадировать его.

Ранее звезда сборной Нидерландов заявил, что его раздражал Промес в команде.

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