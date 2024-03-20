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Четыре очка Кучерова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ

Гол и три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

В ночь на 20 марта «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг» и потерпел поражение со счетом 3:5.

Джонатан Маршессо открыл счет уже на второй минуте встречи. Через шесть минут гости отыгрались, находясь в меньшинстве (Энтони Чирелли). Через несколько минут Энтони Дюклер вывел «Тампу» вперед.

«Тампа» идет на шестом месте в Восточной конференции.

Во втором периоде Бретт Хауден восстановил равновесие, в третьем — Брейден Пойнт снова вывел «Тампу» в лидеры матча. Затем Бен Хаттон забросил третью шайбу «Вегаса». А за шесть минут Брейден Пойнт и Никита Кучеров оформили победу команды. Россиянин в этом матче, помимо заброшенной шайбы, отметился тремя результативными передачами.

Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 67 матчей, отметившись 41 заброшенной шайбой и 77 результативными передачами. По системе гол+пас российский форвард является лидером своей команды и всей лиги.

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