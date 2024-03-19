На канале Уткина появилась публикация после его смерти

Коллектив программы «Футбольный Клуб» подтвердил информацию о смерти известного журналиста и комментатора Василия Уткина. Публикация появилась в его Telegram-канале после смерти.

«Друзья. Это правда. Васи больше нет с нами. Информация о церемонии прощания будет опубликована на этом канале позднее. Просим отнестись с пониманием. Мы, как и вы, потеряли друга, коллегу, учителя и просто очень хорошего человека», — говорится в сообщении.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни. По сообщениям Telegram-канала Mash, журналист скончался от тромбоэмболии легочной артерии. У него оторвался тромб.

В последние годы вес Уткина превышал 200 кг и врачи рекомендовали ему сбросить лишние килограммы.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

В 2017 году Уткин заявил о прекращении комментаторской деятельности, но вернулся в 2018 году для работы на матче сборной России на ЧМ.

Ранее Собчак призналась, что не может поверить в смерть комментатора Уткина.