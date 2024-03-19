Стала известна причина смерти комментатора Уткина

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин мог скончаться от тромбоэмболии легочной артерии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

19 марта Уткин был экстренно доставлен в одну из московских больниц. Врачам не удалось его спасти.

Перед смертью Василий Уткин страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023-го у него диагностировали атеросклероз. В последние месяцы вес Уткина составлял более 200 кг. Врачи настоятельно советовали ему экстренно садиться на диету и начинать худеть.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

Уткин является лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

В 2017 году было объявлено о сотрудничестве Уткина с любительским клубом «Эгриси». Он стал спонсором и владельцем клуба, который стал выступать в Медиалиге.

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