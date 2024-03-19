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Условия выступления россиян на Олимпиаде сочли незаконными

Юрист Алексеев: МОК выдвигает россиянам незаконные условия участия в Олимпиаде

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kovop/Shutterstock

В ближайшее время исполком Международного олимпийского комитета обсудит регламент, по которому спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящей в этом году Олимпиаде. Решение об участии еще не принято, но организация уже выдвигает к спортсменам дискриминирующие и незаконные условия, заявил председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

В последние несколько лет МОК нарушает права спортсменов по национальному признаку и гражданству, считает юрист.

«Они никаких правил международного спортивного права не нарушали», — подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в церемониях открытия и закрытия Олимпийских Игр он назвал неправомерным, подчеркнув, что также им запретили выступать в командных видах спорта. При этом участие в соревнованиях они должны принимать строго в нейтральном статусе без какого-либо указания к стране.

Такие условия Алексеев назвал кабальными и противоречащими международному спортивному праву, а также ряду международных конвенций, в частности – Всеобщей декларации прав человека.

Сейчас выдвинутые МОК условия в России изучаются, решение об участии спортсменов будет принято в зависимости от того, насколько оно будет соответствовать интересам государства, заключил юрист.

Напомним, МОК проведет заседание с 19 по 20 марта. Президент комитета Томас Бах сообщал, что с Кремлем или Олимпийским комитетом России никакие переговоры не ведутся. По словам президента ОКР Станислава Позднякова, принимающие участие в Олимпиаде спортсмены должны будут осудить СВО и подписать «некие иные документы», противоречащие российскому законодательству.

Ранее МОК призвал игнорировать российские Игры дружбы.

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