Защитник хоккейного «Динамо» сравнил себя с экстрасенсом

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал ситуацию, в которую попала его команда в серии второго раунда Кубка Гагарина против челябинского «Трактора», уступив в двух первых встречах.

«Я не экстрасенс, чтобы давать прогнозы, но обещаю, что мы будем биться до конца», — цитирует хоккеиста Legalbet.

Следующие два матча серии до четырех побед пройдут в Челябинске. В данный момент «Трактор» ведет 2-0 по играм. «Динамо» стало обладателем Кубка Президента за победу в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф в шести встречах (4-2) было сильнее минского «Динамо». Пыленков провел в регулярном чемпионате в текущем сезоне 67 матчей, набрав в них 29 (7+22) очков при показателе полезности +1. В восьми матчах текущего розыгрыша Кубка Гагарина на счету Пыленкова 2 (1+1) очка, а также показатель полезности -4. 23-летний защитник перебрался в «Динамо» перед нынешним сезоном из череповецкой «Северстали», в составе которой он провел один год после перехода из санкт-петербургского СКА.

Ранее ярославский «Локомотив» забросил семь безответных шайб в ворота омского «Авангарда» в матче Кубка Гагарина.