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В Госдуме рассказали о новом законе, касающемся допинга

Депутат Свищев назвал допинг мировым бичом

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РИА Новости

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил «Газете.Ru», что готовится закон, который поможет России урегулировать отношения со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и восстановить соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации. При этом Свищев заметил, что после решения текущих вопросов к России могут появиться новые требования.

«Мы встречались с [гендиректором РУСАДА] Вероникой Логиновой. Она нам обозначила позицию WADA, причины, по которой [президент WADA] Витольд Банька до сих пор не восстановил в правах РУСАДА. У нас сейчас готов новый закон, который вносится в ближайшие дни. Мы получили практически все ответы, в том числе от правительства, на этот закон и планируем его ввести. Нужно урегулировать лишь технические вопросы взаимоотношений с WADA. При этом я глубоко убежден: это может решить одни проблемы с WADA, но появятся новые требования», — считает парламентарий.

Политик заметил, что по статистике за 2023 год Россия не входит в десятку стран с наибольшим количеством случаев применения допинга. Свищев добавил, что проблема допинга актуальная для всех стран мира.

«Это мировой бич. И Россия не замалчивает эти проблемы, а выявляет случаи и наказывает спортсменов, уличенных в применении запрещенных препаратов.

Есть, с чем бороться, есть нарушения. И надо разбираться. До сих пор никто не может понять, кто виноват в деле Камилы Валиевой — но мы занимаемся этим вопросом. А нас пытаются обвинить в том, что правительство поддерживает допинг — бред сумасшедшего», — констатировал Свищев.

Ранее МОК обвинили в поддержке нацизма.

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