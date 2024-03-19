Назван лучший игрок «Трактора» в серии против «Динамо»

Экс-нападающий клубов Континентальной и Национальной хоккейных лиг Евгений Артюхин высказался об игре нападающего челябинского «Трактора» Максима Шабанова, назвав его в данный момент главным игроком своей команды в серии против московского «Динамо» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«В этой серии однозначно да. Выделяется своей игрой, очень хорошие передачи выдает. «Динамо» красивую шайбу забросил. Он молодец, очень сильно прибавил за последние годы. В этом сезоне играет в хороший хоккей, главное — в результативный и помогает своей команде. Самое важное, что помимо регулярного чемпионата, он это делает и в плей-офф, где очень важны голы и очки. Думаю, у него большое будущее. У него очень хороший хоккейный IQ, и так как он маленький, как раз уходит от этих столкновений за счет своей резкости и быстроты. Я думаю, у него должно все получиться. Самое главное — найти свою команду в НХЛ, которая будет ему доверять», — цитирует Артюхина Legalbet.

Шабанов набрал 4 (1+3) очка в двух стартовых матчах серии второго раунда плей-офф против «Динамо», прошедших в Москве. «Трактор» одержал две победы, лидирует со счетом 2-0 в серии до четырех побед и проведет два ближайших матча дома. 23-летний Шабанов впервые в карьере набрал 50 (25+25) очков в регулярном чемпионате КХЛ, проведя 64 встречи. В серии первого раунда Кубка Гагарина против уфимского «Салавата Юлаева» (4-2) на его счету 5 (1+4) очков в шести встречах. Шабанов не был задрафтован клубами Национальной хоккейной лиги, поэтому может подписать контракт с любой командой. Его договор с «Трактором» действует до конца сезона — 2024/25.

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