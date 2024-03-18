Главу МОК Баха призвали отвечать за слова

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что он опасается агрессивных высказываний со стороны России в преддверии Олимпиады — 2024 в Париже. В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что для россиян гораздо важнее понимать, допускают ли их до участия в международных соревнованиях.

«Я не слышала от России никаких агрессивных высказываний. Мне кажется, все тихо сидят и молятся о том, чтобы наших спортсменов хоть куда-то допустили. А в целом, я считаю, что, если ты что-то говоришь, нужно научиться отвечать за свои слова. Взрослые люди должны нести за свои слова ответственность», — заявила Гербольдт.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

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