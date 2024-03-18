Американский журналист: устал, что о российских спортсменах говорят свысока

Американский журналист Филипп Херш заявил об усталость от того, что о российских спортсменах говорят свысока, передает Sports.ru.

«Нет, никто не стремится на Западе «устранить этих русских любой ценой». Я устал от того, что про русских принято говорить как бы свысока», — сказал Херш.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее в WADA назвали Валиеву «жертвой».