Сотрудники службы безопасности «Спартака» вернулись в Москву после ареста Промеса

Сотрудники службы безопасности московского «Спартака» вернулись в Москву из Дубая после ареста в ОАЭ игрока красно-белых Квинси Промеса, передает «Спорт-Экспресс».

Возвращение связано с тем, что сейчас Промес находится под арестом в ОАЭ по запросу Нидерландов, а не из-за ДТП, в которое он угодил еще в январе. Сейчас не осталось целесообразности нахождение сотрудников «Спартака» в ОАЭ. Сейчас Промесу помогают юристы.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии. 15 марта стало известно, что в ДТП игрок попал 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вновь вылетел в Дубай — вместе с командой на сборы.

Ранее стало известно, где содержится арестованный в ОАЭ Промес.