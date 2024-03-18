Бывшего игрока «Краснодара» отключили от аппарата ИВЛ

Шведского экс-полузащитника «Краснодара» Кристофера Олссона отключили от ИВЛ и перевели в реабилитационный центр, передает пресс-служба датского «Мидтьюлланна», за который сейчас выступает игрок.

Игрок был доставлен в больницу 20 февраля. Он потерял сознание у себя дома. У Олссона было обнаружено редкое заболевание головного мозга, которое привело к образованию тромбов.

Олссон с 2019 по 2021 год провел за «Краснодар» 59 матчей, в которых отличился четырьмя голами. Сумма трансфера составила €4,9 млн. Он дебютировал за российскую команду 14 февраля 2019 года в поединке Лиги Европы против немецкого «Байера 04». 15 сентября 2019 года в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» отметился первым голом за клуб (4:2). По итогам сезона 2019/20 «Краснодар» завоевал бронзовые медали.

В составе сборной Швеции Олссон провел 35 матчей, не отметившись результативными действиями.

За «Мидтьюлланн» игрок выступает с 2023 года.

Ранее стало известно, почему потерявший сознание экс-игрок «Краснодара» попал в реанимацию.