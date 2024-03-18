Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего игрока «Краснодара» отключили от аппарата ИВЛ

Экс-игрока «Краснодара» Олссона отключили от ИВЛ

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Шведского экс-полузащитника «Краснодара» Кристофера Олссона отключили от ИВЛ и перевели в реабилитационный центр, передает пресс-служба датского «Мидтьюлланна», за который сейчас выступает игрок.

Игрок был доставлен в больницу 20 февраля. Он потерял сознание у себя дома. У Олссона было обнаружено редкое заболевание головного мозга, которое привело к образованию тромбов.

Олссон с 2019 по 2021 год провел за «Краснодар» 59 матчей, в которых отличился четырьмя голами. Сумма трансфера составила €4,9 млн. Он дебютировал за российскую команду 14 февраля 2019 года в поединке Лиги Европы против немецкого «Байера 04». 15 сентября 2019 года в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» отметился первым голом за клуб (4:2). По итогам сезона 2019/20 «Краснодар» завоевал бронзовые медали.

В составе сборной Швеции Олссон провел 35 матчей, не отметившись результативными действиями.

За «Мидтьюлланн» игрок выступает с 2023 года.

Ранее стало известно, почему потерявший сознание экс-игрок «Краснодара» попал в реанимацию.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами