Чемпионка России считает «бредовым» заявление WADA о том, что Валиевой «пожертвовали»

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт прокомментировала высказывание генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли о том, что фигуристкой Камилой Валиевой «пожертвовали», чтобы защитить тех, кто якобы давал ей допинг. В комментарии «Газете.Ru» Гербольдт напомнила о том, что обвинения должны подкрепляться доказательствами, и назвала слова Ниггли «бредовыми».

«Валиевой пожертвовали? Не думаю, что это так. Вряд ли бы Россию кто-то пожалел в данной ситуации, нас наказывали «по полной», если бы они действительно что-то знали. Чтобы такие обвинения выдвигать, нужно иметь подтверждающие факты. Звучит это бредово», — констатировала Гербольдт.

Ниггли в ответ на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха к антидопинговым организациям увеличить ответственность для тех, кто дает допинг несовершеннолетним спортсменам, заявил, что соответствующий вопрос рассматривается в рамках пересмотра кодекса WADA. Он заявил, что в России было решено «пожертвовать» Валиевой вместо того, чтобы выдать тех, кто якобы «помогал ей принимать допинг».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

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