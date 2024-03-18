«Локомотив» забросил семь безответных шайб в ворота «Авангарда» в матче Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка Гагарина одолел омский «Авангард».

Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счетом 7:0.

В составе победителей точными бросками отметились Максим Березкин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат, Александр Полунин и Степан Никулин, который оформил дубль.

«Локомотив» в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующий матч серии состоится 20 марта в Ярославле.

«Авангард» является обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/21. «Локомотив» в сезоне-2008/09 дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

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