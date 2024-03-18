Стало известно преимущество «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у петербургского «Зенита» наивысшие шансы на то, чтобы стать чемпионами страны в 2024 году.

По его мнению, у действующих чемпионов России больше всего ресурсов.

«Ресурсов у «Зенита» гораздо больше, чем у всех остальных команд — и кадровых, и организационных. «Зенит» умело распоряжается этим потенциалом, в этом году у них все шансы удержать лидирующее место в пелетоне и выиграть шестое подряд чемпионство. Ничего здесь неожиданного нет, «Краснодар» пока не обрел своего лица. Мне думается, что им нужно какое-то время, чтобы после трех неудачных игр вернуться на свой прошлогодний уровень, чтобы далеко не отстать от «Зенита», — заявил Игнатьев.

В 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Борис Игнатьев заявил, что «Динамо» будет претендовать на место топ-3 РПЛ.