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Американский журналист: не считаю всех российских спортсменов допингистами

Американский журналист Херш: странно, что всех россиян считают допингистами

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РИА Новости

Американский журналист Филипп Херш высказался на тему допинга в спорте, отметив, что ему кажется странным то, что все вокруг обвиняют в допинге только Россию, передает Sports.ru.

»Мэрион Джонс, Лэнс Армстронг и Бен Джонсон — самые знаменитые допинг-кейсы в истории спорта. Два американца и канадец», — отметил Херш.

22 сентября 2023 года во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к турнирам из-за военных действий на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее бобслеист Алексей Воевода заявил о фальсификации своих допинг-проб.

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