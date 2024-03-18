Дзюба спрятался «под юбкой» актрисы в шоу «Прятки»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вновь стал участником шоу «Прятки», в ходе которого приглашенные участники прячутся, а ведущий — певец Егор Крид — должен их найти. Об этом сообщает Sport24.

Дзюба решил спрятаться под стулом женщины в юбке, которая выполняла роль администратора на входе в библиотеку.

«Первый раз я Егора обыграл, поэтому знаю все его слабости. Он же не полезет к даме, черт возьми, под юбку, а я полезу. Да, я беспардонен», — сказал Дзюба перед съемками.

Первый выпуск шоу был записан в заброшенном Дворце культуры моряков в Санкт-Петербурге. Форвард «Локо» решил спрятаться в мусорном баке и объяснил свой выбор так: «План очень простой: Егор Крид ласковый, нежный, добрый мальчик, который вряд ли захочет марать ручки. А мы готовы на все ради победы».

В результате Крид не сумел за выделенное время найти спортсмена.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. После 20 туров национального первенства «железнодорожники» идут на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Ранее Дзюбу назвали игроком ротации.