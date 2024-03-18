Гимнастка, сорвавшаяся в цирке Новосибирска: доктор сказал, что я родилась в рубашке

Гимнастка Елизавета Чумакова, сорвавшаяся с высоты во время представления «Королевский цирк» Гии Эрадзе в Новосибирске, рассказала «Газете.Ru», что консилиум врачей еще не поставил ей окончательный диагноз. Артистка призналась, что по-боевому настроена на лечение и реабилитацию.

«Окончательного диагноза действительно пока нет, потому что меня осматривали три врача, и у каждого есть свое мнение. Ведь ситуация необычная, организм натренированный, спортивный; тело отреагировало по-своему. В СМИ чего только не понаписали про мое здоровье: я и головой ударилась у них, и переломы мне до окончания обследования констатировали. Написывают, звонят, спрашивают, чтобы раскрутить, что я останусь инвалидом, что в зале все плакали. Естественно, что при таком падении травмы есть, но они никак не угрожают моей жизни на данный момент. Ну и врачам попалась задачка со звездочкой. Все же прекрасно понимают, что в дальнейшем мне нужно работать на высоте, обследования проводят тщательно, чтобы нигде не ошибиться. Поэтому врачи и не торопятся с вердиктом, и я их не тороплю, — на кону моя работоспособность. К тому же я в руках лучшего травматолога Новосибирска — за меня взялся Алексей Молоков. Говорит, что я родилась в рубашке. Он посмотрел видео, как я сорвалась с аппарата, и сказал, что обычный человек не отделался бы так легко», — сказала Елизавета.

Гимнастка попросила не распространять недостоверную информацию о ее здоровье и не ставить диагнозы по видео.

«Я понимаю, что заплатила высокую цену за ошибку, и твердо настроена на полное восстановление. Оно требует немало времени, поэтому я не готова форсировать события, рассказывать об этапах обследования в угоду любопытных и бестактных людей, потому что любой адекватный взрослый человек не будет задавать вопросы, ставить диагнозы по видео (что не редкость в наше время) и распространять недостоверную информацию. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Поэтому, пока «не прыгну», просто молитесь за меня так, как это принято в вашей вере, верьте в мое восстановление и не торопите никуда. Настрой боевой на лечение и скорейшую реабилитацию, чтобы побыстрее вернуться в манеж. Причиной падения стала моя неаккуратность. Я очень сильно в себя поверила, что смогу выкрутиться из данной ситуации. Это будет мне дальнейшем уроком», — заключила Елизавета.

16 марта Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска» сообщил, что во время представления «Королевский цирк» Гии Эрадзе сорвалась акробатка. По словам очевидицы, девушка выполняла трюк без страховки. В самом «Королевском цирке» «Газете.Ru» сообщили, что артистку оперативно доставили в Городскую клиническую больницу №1.

Ранее в цирке-шапито «Звездный» объяснили отсутствие страховки у упавшего в Находке акробата из Бразилии.