Адвокат назвал тех, кто несет ответственность за гибель пропавших под лавиной туристов

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что после гибели двух членов экскурсионной группы на Камчатке из-за схода лавины ответственность будут нести организаторы данного ски-тура.

По его мнению, ясность наступит после изучения всех обстоятельств дела.

«Чаще всего ответственность несут именно организаторы подобных туристических экскурсий, если их вина будет доказана в ходе следственных действий. Именно они ответственны за то, чтобы все экскурсии отвечали необходимым требованиям безопасности. Возможно, привлечены к ответственности будут и их подчиненные, здесь необходимо смотреть документы, но основная ответственность именно на организаторах», — заявил Калинов.

Инцидент произошел в Елизовском районе Камчатки 18 марта. По данным ведомства, туристическая группа из 11 человек приехала на ски-тур в районе перевала Красноармейского. Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина.

Telegram-канал 112 сообщил, что вечером 18 марта по камчатскому времени было обнаружены тела пропавших туристов.

Ранее адвокат назвал срок, который грозит организаторам тура на Камчатке, где пропали люди.