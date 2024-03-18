Российский голкипер рассказал, чего ему не хватает в Европе

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин, который получил вызов в сборную России на мартовские товарищеские матчи, рассказал, по чему больше всего скучает в Греции. Его слова приводит Sport24.

«По борщу. Борщ — сильная штука, конечно. По хачапури тоже скучаю. Ну и питерские мосты», — заявил голкипер.

Лодыгин с 2022 года защищает цвета «Панатинаикоса». Ранее голкипер выступал также в Греции за ПАС, «Олимпиакос» (Пирей), «Эордаикос» и Ксанти. Лодыгин родился во Владимире, а в десятилетнем возрасте перебрался в Грецию вместе с родителями.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Лодыгин оценил уровень национальной команды.