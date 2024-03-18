В ФИФА сделали заявление из-за драки фанатов с футболистами в Турции

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к властям Турции из-за драки между болельщиками и футболистами после матча национального турецкого первенства между «Трабзонспором» и «Фенербахче». Его заявление опубликовано в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я призываю соответствующие власти обеспечить соблюдение этого требования на всех уровнях и привлечь виновных в шокирующих событиях в Трабзоне к ответственности за свои действия», — заявил он.

Матч прошел в Трабзоне, где хозяева потерпели поражение со счетом 2:3. После финального свистка толпа болельщиков ворвалась на поле, нападая на игроков команды-соперника, метая в них бутылки и провоцируя потасовку. Футболисты укрылись в раздевалке, пока судьи не смогли успокоить ситуацию.

Турецкая футбольная федерация (ТФФ) объявила о намерении провести расследование инцидента. Отмечается, что виновные будут наказаны.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент в Турции. 12 декабря 2023 года ТФФ временно приостановила чемпионат страны после инцидента в матче 15-го тура между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1), когда президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа напал на арбитра Халила Умута Мелера. Арбитра выбросили на газон, и его доставили в больницу. Позже агрессора приговорили к наказанию.

Ранее стала известна судьба фанатов, устроивших драку с футболистами в Турции.