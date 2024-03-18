Хореограф: Семененко хотел исполнить веселый номер на «Русском вызове»

Заведующая отделением пластической выразительности и актерского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана и хореограф группы Алексея Мишина — Елизавета Навиславская — в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему чемпион России Евгений Семененко решил выступить под песню «Журавли» на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«На самом деле Евгений Семененко хотел веселое. У него было несколько идей, он хотел, чтобы это было празднично. Но мне кажется, что сыграла роль общая атмосфера. Какой-то, наверное, не очень радостный момент в истории мира со всех сторон, и это ощущается.

А поскольку была дана свобода с одним выбранным направлением, то, конечно, все получилось так, как человек почувствовал (фигуристы обязательно должны были отразить в своих номерах культурные традиции России, а основой музыкального сопровождения могла стать музыка нашей страны. — «Газета.Ru»).

Был мозговой штурм, мы сидели вчетвером — Алексей Николаевич, хореограф Никита Михайлов, Женя и я, перебирали кучу музыки.

Что-то выбрали, пошли на лед, показали Алексею Николаевичу, и он: «Давайте попробуем «Журавли», — рассказала Навиславская.

Ранее хореограф высказалась о выступлении Семененко под «Журавлей», рассказав о непростой задаче.