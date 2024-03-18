Хореограф ответила на критику за быструю постановку номера для Туктамышевой

Заведующая отделением пластической выразительности и актерского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана и хореограф группы Алексея Мишина — Елизавета Навиславская — в интервью «Газете.Ru» рассказала, как ей удалось за одну тренировку поставить номер Елизавете Туктамышевой для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Туктамышева каталась под стихотворение Марины Цветаевой «Реквием» в исполнении Алисы Фрейндлих. Номер критиковали с точки зрения того, что он ставился очень быстро.

«Некоторые произведения делаются годами, а некоторые ставятся за два месяца, — сказала Навиславская. — Есть великий спектакль Льва Додина «Дядя Ваня», который поставлен за два месяца. Для театра это ничто — обычно уходит полгода. Дело не в том, сколько физически проведено времени за постановкой, а сколько до этого было проведено работы, насколько ты в материале и сколько нужно времени на поиск.

До того, мы вышли на лед, номер концептуально был создан в голове. Набрать в него движений — не такая большая проблема, сложно придумать идею и найти те яркие выразительные средства, которые ее передадут зрителю.

Алексей Николаевич Мишин подсказал начало — писать за столом. И картинка сложилась: она же пишет при свече, потом эта свеча становится поминальной».

Ранее хореограф раскрыла, зачем «испортила» реквизит Туктамышевой перед выступлением.