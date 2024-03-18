Хореограф раскрыла, зачем «испортила» реквизит Туктамышевой перед выступлением

Заведующая отделением пластической выразительности и актерского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана и хореограф группы Алексея Мишина — Елизавета Навиславская — в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему «испортила» карандаш, который использовала Елизавета Туктамышева на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Фигуристка выступала под стихотворение Марины Цветаевой «Реквием» в исполнении Алисы Фрейндлих. В начале программы Туктамышева сидела за столом и писала карандашом на пустом листе, после чего вставала и начинала кататься.

«У Лизы номер был сделан вплоть до того, что я «портила» ей специально карандаш, которым она пишет. Она искала листы определенного цвета, — рассказала Навиславская. — Мелочи важны — это все атмосфера. Со стороны может быть незаметно, а когда ты внутри и у тебя в руках карандаш, который «пожил жизнь», ты по-другому себя чувствуешь. Оно и выстрелило поэтому, мне кажется.

Номер оригинально построен? Нет, но он очень грамотно построен и сделан под нее. Лиза очень выразительная, многое выдержавшая на своем пути, поэтому есть, о чем катать».

Туктамышева заняла второе место на турнире «Русский вызов» и выиграла 3 млн рублей.

Ранее стало известно форс-мажоре с реквизитом Туктамышевой накануне проката.