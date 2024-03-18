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Стало известно, почему Туктамышева решила выступить под «Реквием» Цветаевой

Хореограф Навиславская рассказала, что Туктамышеву тронул «Реквием» Цветаевой

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Алексей Даничев/РИА Новости

Заведующая отделением пластической выразительности и актерского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана и хореограф группы Алексея Мишина — Елизавета Навиславская — в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему на турнире шоу-программ «Русский вызов» большинство номеров фигуристов носили драматический характер.

По мнению хореографа, такое совпадение было случайностью.

«Никакой специальной работы точно не было, задание было одно — номер на материале какого-то русского искусства», — сказала Навиславская.

Также хореограф объяснила, почему ее подопечная Елизавета Туктамышева решила кататься под драматичное стихотворение Марины Цветаевой «Реквием» в исполнении Алисы Фрейндлих.

«Когда Лиза выбрала это стихотворение, я ей сказала: «Ты дослушала до конца? Тебя все устраивает?». А она: «Меня вот это тронуло». Фигуристы — люди самостоятельные, со своими жизненными взглядами, что отзывается, то они и катают», — сказала Навиславская.

Ранее иностранная фигуристка порадовалась отсутствию россиян на турнирах.

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