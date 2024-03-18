Фанаты турецкой команды напали на спортсменов другой команды после поражения

Болельщики из турецкого клуба «Трабзонспор» атаковали игроков «Фенербахче» после поражения их любимой команды в 30-м туре чемпионата Турции. Сообщает об этом NTV Spor.

Матч прошел в Трабзоне, где хозяева потерпели поражение со счетом 2:3. После финального свистка толпа болельщиков ворвалась на поле, нападая на игроков команды-соперника, метая в них бутылки и провоцируя потасовку. Футболисты укрылись в раздевалке, пока судьи не смогли успокоить ситуацию.

Турецкая футбольная федерация (ТФФ) объявила о намерении провести расследование инцидента. Отмечается, что виновные будут наказаны.

12 декабря 2023 года ТФФ временно приостановила чемпионат страны после инцидента в матче 15-го тура между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1), когда президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа напал на арбитра Халила Умута Мелера. Арбитра выбросило на газон, и его доставили в больницу. Позже агрессора приговорили к наказанию.

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