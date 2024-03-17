Панарин выпил сок журналиста во время матча НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выпил сок из стакана одного из журналистов, присутствующих на игре. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Панарин подъехал к зоне между скамейками команд, где находился журналист, и дотянулся до его стакана. Взяв его, хоккеист сделал несколько глотков и вернул комментатору напиток. Тот воспринял ситуацию с юмором.

Матч завершился победой «Рейнджерс» со счетом 5:2. Панарин набрал одно очко, отдав результативный пас. Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 68 матчах НХЛ, отметившись 38 заброшенными шайбами и 55 результативными передачами. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». В гонке лучших бомбардиров НХЛ Панарин идет на пятом месте.

«Рейнджерс» с 94 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Команда одержала победу во втором матче регулярного чемпионата подряд.

Ранее Панарина признали первой звездой предыдущего дня в НХЛ.