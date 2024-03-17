Пас Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Айлендерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс».

В составе победившей команды отличились Мика Зибанеджад, Уилл Кайлли, Джонни Бродзински, Каапо Какко и Алекси Лафреньер. В воротах стоял российский голкипер Игорь Шестеркин.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал одно очко, отдав результативный пас. Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 68 матчах НХЛ, отметившись 38 заброшенными шайбами и 55 результативными передачами. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». В гонке лучших бомбардиров НХЛ Панарин идет на пятом месте.

За «Айлендерс» забил Бо Хорват, который оформил дубль. Ворота команды защищал российский голкипер Илья Сорокин.

«Рейнджерс» одержали вторую победу в регулярном чемпионате подряд. «Айлендерс» потерпели четвертое поражение подряд.

Ранее Панарина признали первой звездой предыдущего дня в НХЛ.