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Медведев заявил, что будет готов к битве с Алькарасом

Медведев о финале с Алькарасом: восстановлюсь и будут готов к битве

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Ciro De Luca/Reuters

Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев после своей победы в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе над американцем Томми Полом заявил, что будет полностью готов к финальному противостоянию с испанцем Карлосом Алькарасом. Его слова передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу ATP.

«Я помню, что произошло в прошлом году, поэтому постараюсь на максимум, чтобы на этот раз победить, играть лучше, мощнее. Буду лучше играть по линии, делать больше эйсов и тому подобное. Надеюсь, что у меня получится. Я восстановлюсь и буду готов к битве», — заявил Медведев.

В 2023 году в финальном поединке турнира Алькарас одержал победу.

Финальный поединок состоится 18 марта, ориентировочное время начала — 00:00 по московскому времени.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Новак Джокович продолжает лидировать (9675 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Даниил Медведев, у которого 7715 очков. Еще один отечественный теннисист — Андрей Рублев — 4-й (5010 очков).

Ранее Алькарас заявил, что очень хорошо знает, как играть против Медведева.

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