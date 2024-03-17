Алькарас заявил, что очень хорошо знает, как играть против Медведева

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас на пресс-конференции перед финальным поединком турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе заявил, что ждет сложного противостояния со своим соперником — российским спортсменом Даниилом Медведевым, который занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Но я понимаю, как нужно с ним играть. Мы встречались друг с другом много раз, в прошлом году играли здесь в финале. Так что я хорошо знаю, какую тактику нужно против него использовать, но, конечно, говорить о ней не буду. Извините. Но я правда очень, очень хорошо знаю, как против него играть», — заявил Алькарас.

В 2023 году в финальном поединке турнира Алькарас одержал победу.

Финальный поединок состоится 18 марта, ориентировочное время начала — 00:00 по московскому времени.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Новак Джокович продолжает лидировать (9675 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Даниил Медведев, у которого 7715 очков. Еще один отечественный теннисист — Андрей Рублев — 4-й (5010 очков).

Ранее Новак Джокович объяснил, почему пропустит турнир «Мастерс» в Майами.