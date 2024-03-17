Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алькарас заявил, что очень хорошо знает, как играть против Медведева

Алькарас о финале с Медведевым: очень хорошо знаю, как с ним играть

close
100%
REUTERS/Shannon Stapleton

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас на пресс-конференции перед финальным поединком турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе заявил, что ждет сложного противостояния со своим соперником — российским спортсменом Даниилом Медведевым, который занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Но я понимаю, как нужно с ним играть. Мы встречались друг с другом много раз, в прошлом году играли здесь в финале. Так что я хорошо знаю, какую тактику нужно против него использовать, но, конечно, говорить о ней не буду. Извините. Но я правда очень, очень хорошо знаю, как против него играть», — заявил Алькарас.

В 2023 году в финальном поединке турнира Алькарас одержал победу.

Финальный поединок состоится 18 марта, ориентировочное время начала — 00:00 по московскому времени.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Новак Джокович продолжает лидировать (9675 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Даниил Медведев, у которого 7715 очков. Еще один отечественный теннисист — Андрей Рублев — 4-й (5010 очков).

Ранее Новак Джокович объяснил, почему пропустит турнир «Мастерс» в Майами.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами