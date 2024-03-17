Игрок сборной России оценил уровень национальной команды

Голкипер сборной России и греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался об уровне национальной команды в последних матчах. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Матчи смотрел, наблюдал. Сложно дать оценку, потому что в предыдущих сборах участвовало очень много футболистов. Это влияло и на тактические действия. Думаю, сейчас собрался более-менее стандартный состав. И матчи серьезные, хорошие с сильными соперниками. Будет очень интересно посмотреть, как мы сыграем против Сербии, как мы подготовимся к этому матчу, какой у нас будет план на эту игру», — сказал Лодыгин.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее выступающий в Европе голкипер сборной России признался, что скучал по родине.