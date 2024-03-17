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В цирке объяснили отсутствие страховки у упавшего в Находке акробата из Бразилии

В цирке-шапито «Звездный» заявили, что с упавшим акробатом из Бразилии все в порядке

Артист из Бразилии, упавший с высоты во время трюка на аттракционе «Колесо смерти» в Находке, получил незначительные ушибы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в цирке-шапито «Звездный», который и пригласил акробата выступить в своем новом шоу.

«Артист из Бразилии по имени Луан жив, здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа. Имеется пара ушибов. Акробат высокого класса, опасного жанра. Это отдельный цирковой жанр, где страховка не предусмотрена. Луан выступал на фестивалях в Германии, Монте-Карло, а также во Франции», — пояснили в цирке.

17 марта Telegram-канал «NHK — Новости, Находка» сообщил, что в Приморском крае во время циркового представления цирка-шапито «Звездный» акробат упал с высоты. Цирк представлял новое шоу, премьера которого состоялась накануне, 16 марта. Зрителям обещали не только выступление дрессированных животных, но и уникальные трюки артистов из Бразилии – «Шар смелости» и «Колесо смерти».

Цирк-шапито «Звездный» является крупнейшим передвижным цирком на территории Российской Федерации.

Ранее гимнастка, сорвавшаяся с высоты в цирке Новосибирска, рассказала о своем самочувствии.

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