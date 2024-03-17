Выступающий в Европе голкипер сборной России признался, что скучал по родине

Голкипер сборной России и греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о своем приезде в Россию на сбор национальной команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«По чему больше всего скучал? Скучал просто по России. Честно говоря, ничего не успел сделать. Просто сразу приехал в сборную, заселился на базе. Просто приятно здесь находиться и тренироваться, готовиться», — сказал Лодыгин.

Лодыгин с 2022 года защищает цвета «Панатинаикоса». Ранее голкипер выступал также в Греции за ПАС, «Олимпиакос» (Пирей), «Эордаикос» и Ксанти. Лодыгин родился во Владимире, а в десятилетнем возрасте перебрался в Грецию вместе с родителями.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее российский голкипер рассказал об особенностях жизни в Германии.