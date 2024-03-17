Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ

Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Шайба российского нападающего принесла «Вашингтону» победу над соперником со счетом 2:1.

Стоит отметить, что еще двумя очками в этой встрече отметились россияне Александр Алексеев и Иван Мирошниченко. Они стали авторами результативных передач.

19 марта «Вашингтон» встретится с «Калгари».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 63 матчах, забросил 19 шайб и отдал 31 результативную передачу. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 841 гол, после сегодняшнего матча отставание составляет 53 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее игрок «Эдмонтона» похвастался тем, что остановил Овечкина.