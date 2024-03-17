Овечкин принес победу «Вашингтону» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэаиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте первого периода. Отличился Брок Безер. В начале второго периода «Кэпиталз» счет сравняли. Автором заброшенной шайбы стал Том Уилсон, в качестве одного из ассистентов выступил Иван Мирошниченко. Менее двух минут хватило «Вашингтону», чтобы выйти вперед. Александр Овечкин стал автором победной шайбы команды, в качестве одного из ассистентов выступил Александр Алексеев.

После этой победы «Вашингтон», набрав 73 очка, вплотную приближается к «Детройт Ред Уингз» (74 очка), который на данный момент обеспечивает себе выход в плей-офф.

19 марта «Вашингтон» встретится с «Калгари».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 63 матчах, забросил 19 шайб и отдал 31 результативную передачу. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее игрок «Эдмонтона» похвастался тем, что остановил Овечкина.