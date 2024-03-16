Фигуристка Хендрикс о деле Валиевой: не говорю, что среди русских нет чистых

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о допинг-скандалах в российском фигурном катании. Ее слова передает Humo.

«У трех россиянок, попадавших на подиум, был один и тот же тренер, и одну из них поймали на допинге. Мне всегда было интересно, как 14-летние могут обладать такой прыгучестью, но я всегда придерживалась презумпции невиновности. Когда я услышала о положительном тесте, то сначала не поверила.

Я думала, что этих девочек так натренировали с раннего возраста, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Но я не говорю, что среди них нет чистых», — сказала Хендрикс.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее Хендрикс порадовалась отсутствию россиян на турнирах.