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В России назвали условие, при котором «Реал Сосьедад» захочет избавиться от Захаряна

Наумов считает, что «Реал Сосьедад» может расторгнуть контракт с Захаряном

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что адаптация Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» затянулась. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Но адаптация Захаряна в чемпионате Испании затянулась. Видимо, все очень сложно, ему приходится непросто. Рад, что Захарян наконец‑то забил. Но это, наверное, совсем не то, что испанцы от него ожидали. Если он в ближайшее время не начнет регулярно забивать и делать голевые передачи, активно играя в атаке, то, думаю, уже будут ставить вопрос об аренде или прерывании контракта», — сказал Наумов.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса».

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее Захаряна после дебютного гола назвали разочаровывающим приобретением.

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Футбол. Чемпионат Испании
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