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Форвард «Химок» объяснил победу над «Краснодаром» в Кубке России

Нападающий Панченко: «Химки» побеждают благодаря работе на сборах

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Нападающий подмосковных «Химок» Кирилл Панченко высказался о форме своей команды после возобновления сезона. По его мнению, красно-черные очень хорошо поработали на зимних сборах, что помогает им сейчас добиваться положительных результатов на поле.

«Мы очень хорошо провели сборы, выполнили все, что запланировал тренерский штаб. Сейчас пожинаем плоды своей работы — три победы из трех возможных, одна из которых в Кубке над одним из лидеров Российской премьер-лиги «Краснодаром». К тому же команда не пропустила ни одного мяча во всех этих играх. Мы в отличной форме после зимней паузы», — приводит слова Панченко Legalbet.

После возобновления сезона «Химки» под руководством Андрея Талалаева выиграли в чемпионате Первой лиги сначала у «Тюмени» (3:0), затем у «Волгаря» (2:0), после чего выбили из Кубка России «Краснодар», обыграв одного из лидеров РПЛ в четвертьфинале Пути регионов (2:0). В чемпионате Первого дивизиона они занимают первое место с 42 очками после 22 туров, опережая на два балла «Динамо» из Махачкалы.

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