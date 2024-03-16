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Назван главный фаворит Кубка Гагарина

Хоккеистка Баталова: у «Динамо» просто космическое взаимопонимание

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Защитник клуба «Агидель» Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) Мария Баталова, самая титулованная хоккеистка России, прокомментировала розыгрыш проходящего сейчас Кубка Гагарина, отметив выступление московского «Динамо», назвав его главным претендентом на трофей.

«Во втором раунде Кубка Гагарина выделю московское «Динамо». Я следила за ними по ходу регулярного чемпионата. Они показывают очень хороший, комбинационный хоккей. Взаимопонимание там просто какое-то космическое. Их реализация большинства очень многое решает, особенно лидеры: Гусев, О'Делл, Пакетт. Они привнесли креатива в эту команду и, если честно, «Динамо» — главный претендент на Кубок Гагарина», — приводит слова 27-летней шестикратной чемпионки страны Legalbet.

В первом раунде Кубка Гагарина столичные динамовцы обыграли со счетом 4-2 в серии минское «Динамо». Второй раунд бело-голубые начали с домашнего поражения от челябинского «Трактора» (2:4). Во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги в этом сезоне команды Западной конференции играют против клубов Восточной.

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