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В Госдуме рассказали, что станет с НХЛ без российских игроков

Депутат Журова: без русских просмотры НХЛ уменьшатся

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Charles LeClaire-USA TODAY Sports/Reuters

Депутат Государственной думы Светлана Журова рассказала, что без российских спортсменов спорт теряет свою привлекательность для зрителей. В качестве примера олимпийская чемпионка Турина-2006 на дистанции 500 м в конькобежном спорте привела международные теннисные соревнования, а также Национальную хоккейную лигу. И те и другие не рискнули отказываться от российских спортсменов после начала специальной военной операции на Украине.

«Все хотят зрелищности. Понимают, что если не будет русских в теннисе, то смотрибельность упадет. Или если русских не будет в НХЛ, то там тоже не будет того, что изначально заложено в НХЛ — многонациональность, лучшие игроки. Если они поймут, что русских там нет, то это будет означать смену их принципов. Международному олимпийскому комитету (МОК) надо брать пример с НХЛ. Думаю, просмотры НХЛ могут упасть, если там не будет русских. Хотя, ну, не знаю насчет просмотров, но лучшие из лучших у них точно играть не будут. Наши оттуда тогда приедут, будут играть у нас и просмотры у нас зато увеличатся», — приводит слова Журовой Legalbet.

В текущем сезоне в матчах НХЛ приняли участие уже 62 российских хоккеиста. Рекорд регулярных чемпионатов сильнейшей лиги мира – 72 игрока из России. Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в текущем сезоне набрал 112 (39+73) очков и занимает второе место в списке бомбардиров всей лиги после набравшего 115 очков Натана Маккиннона. Другой российский нападающий Артемий Панарин с 88 (36+52) баллами идет на шестом месте.

Ранее пас Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Баффало».

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