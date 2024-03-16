Гимнастка, сорвавшаяся с высоты в цирке Новосибирска, рассказала о своем самочувствии

Артистка Елизавета Чумакова, которая сорвалась во время представления «Королевский цирк» Гии Эрадзе в Новосибирске, рассказала «Газете.Ru», что ее здоровью ничего не угрожает.

«Мы обследуемся. Все хорошо! Цирк — это искусство без фальши. Моему здоровью ничто не угрожает, как бы не хотели раздуть СМИ», — сказала Чумакова.

В самом «Королевском цирке» Гии Эрадзе «Газете.Ru» сообщили, что гимнастка сорвалась во время исполнения элемента в воздушном номере «Коронация».

«Незамедлительно были приняты все положенные меры. Карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артистку в Городскую клиническую больницу № 1, где ее осмотрели, сделали КТ и оказали высококвалифицированную помощь. Елизавета находится в сознании, прямо сейчас проходит полное обследование. Ситуация находится под контролем специалистов. Сейчас жизни и здоровью артистки ничего не угрожает. На данный момент врачи занимаются выставлением диагноза», — рассказали в «Королевском цирке».

16 марта Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска» сообщил, что во время представления «Королевский цирк» Гии Эрадзе в новосибирском цирке сорвалась акробатка. По словам очевидицы, девушка выполняла трюк без страховки.

«Висела на одной ноге на кольце и сорвалась. На ноги прямо упала. К ней гимнаст опускается, а я по губам ее читаю — «сломала». Там три яруса, она упала с нижнего», — цитирует очевидицу Telegram-канал.

После падения выступление продолжилось.

Ранее в Ленинградской области в передвижном цирке обрушилась трибуна со зрителями во время представления.