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«Локомотив» вышел вперед в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл в овертайме «Авангард» в матче 1/4 финала Кубка Гагарина

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Омский «Авангард» в матче 1/4 финала Кубка Гагарина на своем льду принимал ярославский «Локомотив» и потерпел поражение в овертайме со счетом 1:2.

Счет в матче был открыт в середине первого периода. Отличился Иван Николишин. Во втором периоде команды оставили в неприкосновенности ворота друг друга.

В заключительном игровом отрезке гости сумели восстановить равновесие благодаря заброшенной шайбе Максима Шалунова. В овертайме снова точнее были ярославцы. Максим Березкин установил окончательный счет на 90-й минуте встречи.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Локомотива». Следующий матч между командами пройдет в Омске 18 марта.

Также в четвертьфинале сыграют «Металлург» и «Спартак», СКА и «Автомобилист», московское «Динамо» и Трактор».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» перед стартом серии с «Трактором» может понести большую потерю.

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