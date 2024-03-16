Назван самый странный обмен на дедлайне НХЛ

Комментатор Филипп Майков, создатель и ведущий YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник популярного подкаста «Сколькзий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» выразил удивление трансферной компанией клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

«Скажу по «Вегасу». Честно говоря, вообще не понимаю, зачем им Ноа Хэнифин. Потому что у них вся оборона-то здорова. То есть там вылетел сейчас Мартинес, и сказали, что он вылетел на две недели. То есть, либо он вылетел не на две недели, и у него долгосрочная травма, либо причина в чем-то другом. Ну, просто куда этот Хэнифин «Вегасу»? Я вообще не понимаю. Закрывать условно Мантой, например, глубину атаки, это да, потому что у них четыре человека вылетели. И вообще, думаю, «Вегас» ничего не хотел делать в этот дедлайн, как год назад. То есть у них ключевая цель, вот опять, вот ровно как в прошлом марте и апреле, это лечить Марк Стоуна к плей-офф. И тут ситуация просто сама вынудила их это делать. Почему приходит Манта, я прекрасно понимаю. Что там делает Ноа Хэнифин, для меня вообще загадка. Понятно, у него кончается контракт, он может уйти восвояси. Ценник удержали, и он довольно низкий. Но ради одного «жира» брать его? Не знаю, большие сомнения», — подчеркнул Майков.

«Вегас» на дедлайне выменял у «Вашингтона» форварда Энтони Манту, забрал из «Калгари» защитника Ноа Хэнифина, а также нападающего Томаса Гертла из «Сан-Хосе». В данный момент «Золотые рыцари» занимают вторую позицию вайлд-кард в Западной конференции с 77 очками после 66 матчей и на четыре балла опережают находящуюся за пределами зоны плей-офф «Миннесоту». За «Вегас» выступает российский нападающий Иван Барбашев.

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