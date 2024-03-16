Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин попал в топ-3 самых дорогих игроков Серии А с постсоветского пространства

Миранчук вошел в топ-3 самых дорогих игроков Серии А из стран бывшего СССР

close
100%
Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства, играющих в чемпионате Италии.

Самым дорогим футболистом стал бывший вингер казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Стоимость грузинского игрока оценивается в €80 млн. Экс-игрок «Рубина» перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

Вторым стал украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский. Его Transfermarkt оценил в €10 млн. Малиновский ранее выступал за «Марсель», «Аталанту» и бельгийский «Генк».

Тройку самых дорогих игроков с постсоветского пространства замкнул российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Его стоимость оценивается в €9 млн. Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

Ранее Захаряна после дебютного гола назвали разочаровывающим приобретением.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами