Россиянин попал в топ-3 самых дорогих игроков Серии А с постсоветского пространства

Портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства, играющих в чемпионате Италии.

Самым дорогим футболистом стал бывший вингер казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Стоимость грузинского игрока оценивается в €80 млн. Экс-игрок «Рубина» перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

Вторым стал украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский. Его Transfermarkt оценил в €10 млн. Малиновский ранее выступал за «Марсель», «Аталанту» и бельгийский «Генк».

Тройку самых дорогих игроков с постсоветского пространства замкнул российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Его стоимость оценивается в €9 млн. Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

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